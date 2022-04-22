Денисова: військові РФ влаштували катівню в поліцейському відділі Каховки

Уповноважена Верховною Радою України з прав людини Людмила Денисова заявила, що війська РФ організували катівню у відділенні каховської поліції, де місцевих жителів піддають тортурам із застосуванням електроструму.

"Російські військові проводять затримання на вулицях міста. Причому затримують не лише активістів або учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають прямого відношення до військової служби та навіть не брали участь у мітингах проти російської окупації" , - написала омбудсмен на своїй сторінці у Facebook﻿.

Представники ЗС РФ знаходять будь-які формальні приводи, такі як: порушення правопорядку або комендантської години. Біля поліцейського відділення безперервна черга родичів затриманих, які намагаються з'ясувати їхню долю та передати продукти та речі.

За словами очевидців, деяких громадян України тижнями тримають у катівнях, їх катують електрошокерами та б'ють.

Як зазначається, найбільшу жорстокість росіяни виявляють стосовно українських силовиків, бійців тероборони та учасників ООС.

Денисова нагадала, що подібні дії слід розцінювати як військові злочини та злочини проти людяності, згідно з багатьма міжнародними нормами, зокрема, 7 та 8 статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду.