У Єрусалимі відбулися сутички поблизу Храмової гори

Понад 30 людей отримали поранення внаслідок зіткнень між палестинськими демонстрантами та ізраїльською поліцією поблизу Храмової гори в Єрусалимі, повідомляє Deutsche Welle.

За даними ЗМІ, ізраїльські сили безпеки увірвалися в п'ятницю до комплексу мечеті Аль-Акса та застосували сльозогінний газ та гумові кулі проти палестинської молоді, яка, своєю чергою, закидала ізраїльські сили безпеки камінням. Раніше вранці палестинці вже кидали каміння у бік Стіни Плачу, кажуть у поліції.

За даними Палестинського Червоного Півмісяця, щонайменше 31 палестинця було поранено, двоє з них - серйозно. Близько десятка постраждалих було доставлено до лікарні.

Минулого тижня внаслідок заворушень у Єрусалимі постраждали понад 200 людей. До цього в березні в Ізраїлі було скоєно чотири напади за участі палестинців або ізраїльтян арабського походження, внаслідок чого загинуло загалом 14 людей. Водночас з 22 березня під час операцій ізраїльських сил безпеки було вбито 24 палестинці, включаючи нападників.

Упродовж кількох останніх тижнів ситуація в Старому місті Єрусалиму залишалася напруженою, адже цьогоріч мусульманський місяць посту Рамадан збігся цього року в часі з єврейським святом Песах, а до цього додався Великдень.