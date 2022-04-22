Міноборони: окупанти продовжують наступати на півдні та сході

Війська російських окупантів продовжують наступати у Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, повідомляє УНН.

"На Слобожанському напрямку російська армія продовжує частково блокувати Харків, активно застосовуючи артилерію та авіацію. У районах Балаклії та Лозової противник закріплюється на місцевості та здійснює фортифікаційне обладнання позицій" , - заявив Мотузяник.

За його словами, в районах Ізюму та Барвінкового підрозділу російських військ здійснюють наступальні дії, у тому числі з метою взяття під контроль залізничного сполучення.

Також він повідомляє, що на Сєверодонецькому напрямку (Луганська область) підрозділи противника ведуть штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та намагаються просунутися у напрямку Рубіжного.

"На Південнобузькому напрямку продовжуються ворожі штурмові дії в районах Правдино, Таврійськ та артилерійський вогонь у бік населених пунктів Шевченкове, Тернові Поди. Там противник намагається покращити своє тактичне становище та закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області" , - сказав Мотузяник.

Крім того, Мотузяник поінформував про ситуацію на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках.

"Окремі підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання щодо посилення білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Росія у повному обсязі використовує територію Білорусі для ведення всіх видів розвідки" , - повідомив він.

У Міноборони додають, що ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів по житлових районах Харківської, Луганської та Донецької областей, по об'єктах інфраструктури.