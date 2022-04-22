Братчук: під Ізюмом був запеклий бій, атака РФ відбита

У районі Вернопілля під Ізюмом (Харківська обл.) сьогодні була спроба прорвати оборону українських військ силами механізованої роти за підтримки танків. Про це, посилаючись на інформацію, надану активістом та волонтером Романом Доником, повідомляє спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Зазначається, що після запеклого бою атаку було відбито силами 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Поперли в лоб. Або на забій їх кинули, або щось задумали, і передумали. Неясно. Після запеклого бою атака відбита", – написав Донік у соцмережі.

Він додав, що в бою були підбиті три ворожі танки і три БМП.