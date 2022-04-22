Ердоган розраховує найближчими днями поговорити із Зеленським та Путіним

Турецька сторона планує найближчими днями провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним. Про це заявив турецький лідер Реджеп Ердоган, повідомляє УНН.

Ердоган висловив сподівання на просування в українсько-російських переговорах.

"Зрушення є. Проте вони далекі від бажаного. Сподіваємось на прогрес. Не втрачаємо надії" , - цитує Anadolu слова турецького лідера.

За словами президента, сьогодні представники Туреччини знову вийдуть на контакт із російською та українською сторонами.

"Плануємо сьогодні чи завтра розмови з Путіним та Зеленським. За підсумками цих розмов сподіваємось на зустріч президентів" , - додав він.

Ердоган вважає, що якщо президенти двох сусідніх країн приймуть запрошення турецької сторони, то зустріч на найвищому рівні може відбутися у Стамбулі.