Макрон назвав озброєння, яке постачається Францією для України

Франція постачає Україні самохідні артилерійські установки "Цезар". Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє УНН.

На запитання журналістів, чи має Європа постачати важке озброєння, особливо танки на кшталт німецьких танків "Леопард", Макрон відповів:

"Кожен бере на себе відповідальність зі своїми політичними балансами, і я не втручаюся в політичне життя інших. Ми дуже скоординовані. Позавчора я говорив на цю тему з канцлером Шольцем. Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від "Мілана" до "Цезаря", у тому числі декілька видів зброї".

Французький "Цезар" - вантажівка підвищеної прохідності, оснащена 155-мм гарматою, здатною з відмінною точністю вразити ціль на відстані 40 км. Він виробляється компанією Nexter та експортується в сім країн, включаючи Саудівську Аравію, Данію та Чехію.