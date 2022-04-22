Розвідка: у разі провалу війни на Шойгу чекає трибунал

За провал війни проти України на міністра оборони Росії Сергія Шойгу, ймовірно, очікує трибунал. Про це на телемарафоні заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, повідомляє Корреспондент.

"По суті, він був одним з ініціаторів силового вирішення питання щодо України. Успіху немає, і ми не виключаємо, що надалі на нього чекає трибунал у Росії" , – зазначив представник ГУР.

Також Скібіцький розповів про висновки військово-політичного керівництва РФ після провалів в Україні. За його словами, українські розвідники зафіксували кадрові чистки в російській армії та спецслужбах після першого етапу війни.