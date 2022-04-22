Азербайджан збільшив на 60% експорт газу до Європи

Азербайджан збільшив постачання газу Трансанатолійським газопроводом (TANAP) на 60% у першому кварталі - до 4 млрд кубометрів. Про це заявив перший віцепрезидент - виконувач обов'язків президента "Держнафтокомпанія Азербайджану" Ровшан Наджаф, повідомляє Корреспондент.

За даними Міненерго Азербайджану, за аналогічний період минулого року до Туреччини та Європи було переправлено 2,5 млрд кубометрів: 1,4 млрд кубометрів до Туреччини та 1,1 млрд кубометрів до Європи.

Цього року обсяг транспортування азербайджанського газу TANAP до Туреччини та Європи заплановано на рівні 16,2 млрд кубометрів. Торік ним було транспортовано 13,73 млрд кубометрів газу. Зростання експорту очікується лише на рівні 18%.