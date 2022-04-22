Джонсон уточнив гарантії безпеки для України

Західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які зроблять країну "неприступною" для повторного нападу Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє УНІАН.

Як пишуть британські ЗМІ, за словами Джонсона, необхідно розробити довгострокове бачення місця України в майбутній "архітектурі безпеки" Європи. Він зазначив, що гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО (напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів - ред.).

"Я сподіваюся, що це дозволить українцям запропонувати стримування забороною і переконатися, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії" , - сказав він.

Також союзники підтримуватимуть Україну поставками зброї, навчанням військовослужбовців та обміном розвідданими.

За його словами, зараз Великобританія хоче відправити до Польщі танки, щоб Варшава змогла передати Україні радянські Т-72.

Також він зазначив, що наступного тижня Великобританія знову відкриє посольство в Києві.

Раніше Джонсон допустив, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.