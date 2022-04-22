Російська сторона заявила про активізацію переговорів із Україною

Глава переговорної групи Росії Володимир Мединський підтвердив, що у п'ятницю, 22 квітня, пройшло кілька тривалих розмов між ним та головою української делегації Давидом Арахамією.

Про це він написав у своєму Telegram -каналі. Про їх зміст та підсумки Мединський не уточнив.

Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори з Україною просуваються повільно. При цьому, за його словами, "заяви української сторони справляють враження, що київській владі не потрібні переговори з РФ і вони змирилися зі своєю долею".

Також Лавров додав, що Росія не проти тих країн, які Україна пропонує як гаранти своєї безпеки, "якщо це не створюватиме загрози РФ".