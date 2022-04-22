У МВФ розкрили деталі фінпідтримки держбюджету України

Більшу частину фінансової підтримки Україні для покриття дефіциту бюджету в 5 млрд доларів планують надати як гранти. Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, повідомляє Корреспондент.

"Ми пропонуємо, щоб більша частина підтримки була надана у вигляді грантів. Існують різні види, включаючи можливість надання учасниками МВФ своїх спеціальних прав запозичення (SDR)" , - цитує Інтерфакс-Україна його слова.

Каммер уточнив, що оцінку $5 млрд дефіциту на місяць на наступні два місяці було здійснено владою України спільно з МВФ.

Серед інструментів підтримки України він назвав спеціальний рахунок МВФ, мультидонорський трастовий фонд Світового банку, а також Трастовий фонд солідарності ЄС.

"Наступна широка донорська підтримка матиме вирішальне значення для середньострокових економічних перспектив України, оскільки потреби в повоєнному відновленні, ймовірно, будуть дуже великими" , – наголошують у МВФ.

Нагадаємо, днями МВФ заявив, що допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит $15 млрд у найближчі три місяці.

Також повідомлялося, що країни Великої сімки нададуть Україні додаткову фінансову підтримку в розмірі понад 24 мільярди доларів на 2022 рік і готові її збільшити в разі потреби.