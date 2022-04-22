У Кабміні оцінили загрозу голоду в Україні
Нестача продовольства навіть за умов війни Україні не загрожує. Про це заявили у прес-службі Міністерства агрополітики та продовольства України, повідомляє Корреспондент.
"Ми повністю забезпечені для своїх внутрішніх потреб молоком та молокопродуктами, зерновими, зернобобовими та рослинними, яйцями, м'ясом та м'ясопродуктами" , - заявив перший заступник Міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький
За його даними, в середньому у 2021 році, за рахунок власного виробництва, Україна задовольняла потребу внутрішнього ринку:
- Молоко та молокопродукти – 99,1%;
- М'ясо та м'ясопродукти – 110,1%;
- Зерно – 323,3%;
- Яйця – 125%;
- Плоди, ягоди та виноград - 75,9%;
- Овочі – 104,6%,
- Олія – споживаємо 7% загального виробництва.
Раніше в ООН заявили, що війна викликала збої у глобальній продовольчій, енергетичній та фінансовій системах, що неминуче призведе до зростання злиднів та голоду у низці регіонів планети.