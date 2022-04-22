У Кабміні оцінили загрозу голоду в Україні

Нестача продовольства навіть за умов війни Україні не загрожує. Про це заявили у прес-службі Міністерства агрополітики та продовольства України, повідомляє Корреспондент.

"Ми повністю забезпечені для своїх внутрішніх потреб молоком та молокопродуктами, зерновими, зернобобовими та рослинними, яйцями, м'ясом та м'ясопродуктами" , - заявив перший заступник Міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький

За його даними, в середньому у 2021 році, за рахунок власного виробництва, Україна задовольняла потребу внутрішнього ринку:

Молоко та молокопродукти – 99,1%;

М'ясо та м'ясопродукти – 110,1%;

Зерно – 323,3%;

Яйця – 125%;

Плоди, ягоди та виноград - 75,9%;

Овочі – 104,6%,

Олія – споживаємо 7% загального виробництва.

Раніше в ООН заявили, що війна викликала збої у глобальній продовольчій, енергетичній та фінансовій системах, що неминуче призведе до зростання злиднів та голоду у низці регіонів планети.