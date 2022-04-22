Путін пояснив Мішелю скасування штурму Азовсталі

Президент РФ Володимир Путін заявив голові Європейської ради Шарлю Мішелю, що наказав скасувати штурм Азовсталі у Маріуполі через принцип гуманності. Про розмову політиків поінформувала пресслужба Кремля, повідомляє Корреспондент.

"Докладно обговорено розвиток ситуації в Україні. Шарль Мішель інформував про контакти з українським керівництвом у ході своєї нещодавньої поїздки до Києва. Володимир Путін виклав принципові оцінки у зв'язку зі "спеціальною військовою операцією" із захисту "республік" Донбасу. Відзначено, що після "визволення" "Маріуполя з міркувань гуманності наказано скасувати штурм промислової зони заводу Азовсталь" , - сказано в повідомленні.

Стверджується, що Путін розповів Мішелю "про заходи, що вживаються на постійній основі із захисту цивільного населення, щоденне відкриття гуманітарних коридорів та оголошення режиму тиші для безпечної евакуації мирних жителів із зони бойових дій".

"Звернено увагу на безвідповідальні заяви представників ЄС щодо необхідності вирішити ситуацію в Україні військовим шляхом, а також ігнорування "численних військових злочинів українських силовиків"" , - йдеться у повідомленні.

Також було порушено також тематику ситуації в Нагірному Карабасі.