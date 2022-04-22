Єврокомісія: ЄС не розглядає РФ як основного газового партнера

Робоча група зі спільних закупівель газу для країн ЄС працює над скороченням залежності від російського імпорту та не розцінює РФ як свого пріоритетного партнера, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Тім Макфі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Немає пріоритету для переговорів із Росією. Швидше, навпаки. Ми намагаємося, наскільки можливо, віддалятися від російського викопного палива" , - сказав він у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, ЄС цього року збільшить закупівлю газу в США, тривають переговори ЄК з іншими торговельними партнерами щодо постачання газу. "Ми концентруємося на цьому", - додав Макфі.

Він повідомив, що план Європейської Комісії щодо скорочення залежності від російських енергоресурсів, який готується до публікації наприкінці травня, вже частково втілюється. Так, 7 квітня відбулося перше засідання робочої групи щодо спільних закупівель газу та водню, яка наразі вивчає ситуацію з точки зору попиту та пропозиції, координації дій із міжнародними партнерами щодо альтернативних джерел енергії.

"Ми працюємо над скороченням залежності від російських джерел енергії та сподіваємося, що кожна держава-член ЄС зможе в цьому брати участь. Деякі зможуть просуватися швидше. Це залежить від національної ситуації" , - сказав представник ЄК.

Він зазначив, що участь у робочій групі – справа добровільна, але на першому засіданні були присутні представники всіх країн ЄС.