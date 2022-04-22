ОВА: за добу зруйновано або пошкоджено 34 цивільних об'єкти Донеччини

Російська армія продовжує цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру Донбасу. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні найбільшого удару було завдано по Слов'янську: вночі росіяни обстріляли місто, ймовірно, касетними боєприпасами. Пошкоджено дев'ять багатоповерхівок та 12 приватних будинків, школу, магазин та зупинки автотранспорту. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та газопостачання" , - написав Кириленко у Телеграмі.

За його словами, у Лимані росіяни застосували РСЗВ "Ураган" та влучили в обласну травматологічну лікарню. Також було знищено адміністративну будівлю в Олександрівці. Там пошкоджено багатоповерховий будинок. За попередньою інформацією, жертв немає.

Крім того, у Світлодарську вночі пошкоджень зазнала одна багатоповерхівка - без постраждалих. Під артилерійським вогнем окупантів опинилося і Добропілля: пошкоджено адміністративну будівлю, поранено щонайменше двох людей.