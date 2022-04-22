Вілкул: голову Нововоронцовської ОТГ Марчука звільнили з полону

Голову Нововоронцовської ОТГ (Херсонська область) Володимира Марчука звільнили з російського полону. Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Добу просидів у катівнях в орків. Учора покидьки вкрали його як старшого колони в гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів із тимчасово окупованих територій Херсонської області" , - написав Вілкул у фейсбуці.

"Трохи пом'ятий, але головне - живий. Спасибі від щирого серця всім причетним, насамперед – Ірині Верещук" , - додав він.

Як повідомлялося, російські військові затримали Марчука 21 квітня під час евакуації жителів смт Високопілля, сіл Нововознесенське та Миролюбівка Херсонської області.