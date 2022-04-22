МО: окупанти блокують виїзд із південних областей чоловіків призовного віку
РФ здійснює підготовку до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях, окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях. Окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку", - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві у п'ятницю.
Він зазначив, що противник здійснює підготовку до проведення так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій у Херсонській і Запорізькій областях до РФ.
"З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях", - поінформував Мотузяник.
Крім того, він звернув увагу на те, що в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб армії РФ.
"За інформацією української розвідки, в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб російської армії", - сказав Мотузяник.