МО: окупанти блокують виїзд із південних областей чоловіків призовного віку

РФ здійснює підготовку до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях, окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях. Окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку" , - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві у п'ятницю.

Він зазначив, що противник здійснює підготовку до проведення так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій у Херсонській і Запорізькій областях до РФ.

"З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях" , - поінформував Мотузяник.

Крім того, він звернув увагу на те, що в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб армії РФ.