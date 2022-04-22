Борель закликав РФ відкрити зелені коридори для мешканців Маріуполя

У зв'язку з ситуацією в Маріуполі високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує звернення України до Кремля з закликом створити безпечні коридори з гарантією припинення вогню для евакуації мирних жителів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Текст заяви поширила у п'ятниця Зовнішня дипломатична служба ЄС.

"ЄС підтримує звернення України до Кремля дозволити безпечну евакуацію мирних жителів Маріуполя. Необхідно негайно створити гуманітарні коридори з необхідними гарантіями припинення вогню від "Азовсталі" та інших районів міста в інші райони України. Має бути забезпечений вільний і безпечний доступ для тих, хто доставляє гуманітарну допомогу, відповідно до основних засад прав людини та міжнародного гуманітарного права" , - зазначено в заяві.

Боррель констатував, що ось уже кілька тижнів "світ є свідком жорстокого незаконного нападу Росії на Маріуполь, що призвів до широкомасштабних руйнацій міста, зокрема звірств проти мирних жителів під приводом "звільнення" міста".

"Тисячі його жителів були депортовані до Росії або силоміць переміщені на не підконтрольні уряду території України. Попри різанину, вчинену Росією, в Маріуполі залишається понад 100 тисяч мирних жителів, зокрема близько тисячі людей, які, можливо, сховалися на металургійному заводі "Азовсталь", що захищає Збройні сили України", - додав високий представник, описуючи ситуацію.

Він подякував Україні за її зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення для евакуації цивільних осіб, висловивши при цьому жаль, що Росія "не відповідає взаємністю".