Politico: нові санкції ЄС проти РФ можуть торкнутися нафти та банків

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії через її військову агресію в Україні може бути представлений на розгляд країн на початку наступного тижня, до нього можуть увійти часткова заборона на імпорт нафти, відключення низки банків від SWIFT. Про це пише видання Politico, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Politico пояснює з посиланням на неназваних дипломатів, що "новий пакет може включати деяку форму заборони на імпорт російської нафти, а також може торкнутися більше російських банків, які можуть бути відключені від міжнародної системи SWIFT".

За інформацією видання, заходи проти імпорту нафти, швидше за все, варіюватимуться залежно від сорту нафти та способу її доставки - морським шляхом або трубопроводом. Також у Брюсселі обговорюють можливість запровадження перехідного періоду, щоб дати країнам ЄС час підготуватися до будь-якої форми заборони імпорту нафти з Росії.

Один із дипломатів заявив, що, як очікується, новий пакет буде представлений на розгляд у понеділок, після чого посли ЄС обговорюватимуть його протягом тижня і, ймовірно, зможуть прийняти його до п'ятниці. Проте на даний момент офіційної інформації про терміни розгляду та прийняття пакета від Європейської комісії не надходило.