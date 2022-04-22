США почали постачати Україні РСЗВ - Нуланд

Сполучені Штати почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та працюють з іншими союзниками по НАТО, щоби Україна отримала більше реактивних систем.﻿ Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Українська правда.

Вона зауважила, що реактивні системи залпового вогню, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США, та окремо наголосила, що постачання систем вже відбувається.

"Системи РСЗВ ми вже постачаємо" , - сказала Нуланд.

Вона додала, що США зараз працюють з іншими союзниками по НАТО з метою, щоби Україна отримала більше реактивних систем.

Окремо вона торкнулась питання боєздатності українських літаків, зауваживши, що є вже кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, які дозволяють їй підняти у повітря більше літаків.