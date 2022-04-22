Японія погодилася збільшити фіндопомогу Україні до $300 млн

Японія збільшить фінансову допомогу Україні зі $100 млн до $300 млн. Про це заявив глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко за підсумками зустрічі з міністром фінансів Японії Сюньїті Сюдзукі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас уже було рішення японського уряду про надання Україні фінансової допомоги – $100 млн. Під час особистої зустрічі міністр фінансів Японії підтримав наш запит щодо збільшення фінансування до $300 млн" , - написав Марченко у фейсбуці за підсумками зустрічі.

Він також провів зустріч із головою італійського Мінфіну Даніеле Франко та обговорив із ним нову кредитну програму, деталей якої Марченко поки що не розкриває.