Голова МАГАТЕ відвідає ЧАЕС наступного тижня

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі очолить команду експертів, які відвідають Чорнобильську АЕС наступного тижня. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті організації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі очолить експертну місію на українську Чорнобильську атомну електростанцію (АЕС) наступного тижня, щоб активізувати надання допомоги щодо запобігання небезпеці ядерної аварії в період поточного конфлікту в країні" , - йдеться в заяві.

Зазначається, що група співробітників МАГАТЕ прибуде до Чорнобиля 26 квітня, щоб доставити необхідне обладнання та провести радіологічні та інші обстеження місцевості.

У березні Гроссі відвідав Южно-Українську АЕС, де обговорив допомогу МАГАТЕ Україні з міністром енергетики України Германом Галущенком, головою ядерного регулятора України Олегом Коріковим, головою ДП "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та гендиректором Южно-Української АЕС Ігорем Половичем. Тоді він зазначив, що особиста присутність фахівців МАГАТЕ на місцях допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії в умовах військової агресії Росії. Наголошувалося, що така аварія могла б призвести до серйозних наслідків у галузі охорони здоров'я й довкілля і в Україні, і за її межами.