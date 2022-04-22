УП: Україна висунула Россії ультиматум щодо Херсона

Україна висунула Росії ультиматум щодо припинення переговорів у разі проведення "референдуму" у Херсонській області. Про це пише﻿ видання Українська правда з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника.

"Україна висунула російським переговірникам ультиматум, що проведення російськими окупантами так званого "референдуму" на Херсонщині поставить крапку на переговорах" , – інформує УП.

Також видання наводить реакцію глави МЗС РФ Сергія Лаврова на попередній ультиматум української сторони про те, що Київ припинить переговори у разі знищення російськими військовими захисників Маріуполя. Лавров сказав, що "Росія не визнає ультиматумів".

Про реакцію російської сторони на можливий ультиматум щодо Херсона нічого невідомо.