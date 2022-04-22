NYT: наступні тижні війни в Україні будуть вирішальними для світу

Наступний місяць не лише вирішить перебіг війни в Україні, а й стане вирішальним для світової геополітики. Такого висновку дійшли журналісти видання The New York Times, які поспілкувалися з чиновниками Пентагону та відставними військовими, повідомляє Корреспондент.

Так, New York Times зазначає, що США поспішають надати Україні якнайбільше зброї, особливо далекобійної артилерії та контрбатарейних радарів, щоб відбити атаку РФ на Донбасі.

Опитані виданням експерти зазначають, що ЗСУ прагнутимуть завадити нарощуванню військової сили Росії навколо Ізюма та інших важливих плацдармів.

Якщо наступ РФ буде зупинено, то, як пише The New York Times, "Путін стане перед вибором: залучити більше ресурсу для війни, яка в цьому випадку затягнеться на роки, або погодитися на мирні переговори". При цьому видання зазначає, що перехід військових дій у затяжну стадію вигідніший Росії.

Також видання пише, що за обставин, що вдало склалися, українські війська можуть перейти в контрнаступ.