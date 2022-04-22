Укрпошта створила нову марку про "російський корабель"

Укрпошта випустила нову марку про "російський корабель". Про це заявив голова компанії Ігор Смілянський, повідомляє Корреспондент.

"Перша військова марка України "Корабль" вже стала символом країни і набула такого великого відгуку в серцях українців, що багато хто вважав, що 1 мільйон разів посланий російський корабель, який отримав повідомлення та пішов куди його посилали, недостатньо. Правила випуску марок Укрпошта не дозволяли додруковувати саме ту марку. Але ми не могли не піти назустріч побажанням мільйонів людей" , – написав Смілянський у Facebook.

За його словами, нова марка називатиметься - "Русскій воєнний корабль... ВСЬО", або "Russian Warship...DONE".

"У рамках цього блоку представлена ​​і перша марка серії, тому всі, хто хоче мати цей символ історії на згадку, отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку ви можете надсилати друзям в Україні і за кордон, оскільки вона матиме український та міжнародний номінал. Тираж марки становитиме 5 млн екземплярів, а конвертів 1 млн. І оскільки марка все ж таки паперова, то навіть потужні DDoS-атаки з боку Росії не завадять її випуску" , – додав голова Укрпошти.

Він пообіцяв найближчими днями подумати, як врахувати недоліки при запуску першої марки дати зразковий графік запуску і продажу марок.