У Києві на Великдень скоротили комендантську годину

У Києві в ніч на неділю, коли українці святкують Великдень за юліанським календарем, комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Для безпеки громадян та попередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто з суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година у Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі). Богослужіння у храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції" , - написав Кличко у Telegram .

Починаючи з 17 квітня, комендантська година у Києві встановлена з 22:00 до 5:00.