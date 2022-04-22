Генштаб: ворог посилює системи радіоелектронної розвідки у Білорусі

Росія продовжує нарощувати системи радіоелектронної розвідки (РЕВ) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) у прикордонних з Україною районах Гомельської області Білорусі. Про це заявив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, повідомляє Корреспондент.

"У районах населених пунктів Климівка і Димамерки розгорнуто пости постановки радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування збройних сил Республіки Білорусь. Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України з території Республіки Білорусь" , – йдеться у заяві﻿.

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ РФ продовжують нести охорону українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях у посиленому режимі. Триває перегрупування військ.

На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії, Балтійського і Північного флотів продовжують часткове блокування Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ і об'єктів критичної інфраструктури.

В Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій ЗСУ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для покращення тактичного становища підрозділів противник намагався вчиняти наступальні дії за напрямками населених пунктів Заводи і Дібрівне, але успіху не досяг.

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж усієї лінії зіткнення.

"За добу ворог здійснював штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ, закріпився в населеному пункті Лозове. У районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватися на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій" , – повідомляють у Генштабі.

РФ посилила угруповання військ за рахунок переміщення зі своєї території окремих підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу і безуспішно намагається зміцнитися в населеному пункті Рубіжне.

У районі Попасної російські війська зробили спробу штурму в напрямку населеного пункту Новотошківське і вглиб населеного пункту Попасна, успіху не досягли. Закріпилися в центральній частині населеного пункту Степове.

На Авдіївському і Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не досягли.

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати українські підрозділи в районі Азовсталі.

На Запорізькому напрямку окупанти намагалися провести штурм у напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не досягли. Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Водночас батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність і виведена в район відновлення.

У Південнобузькому напрямку, у районі населеного пункту Олександрівка, ворог обороняє зайняті позиції. Здійснює повітряну розвідку.

"Не виключається ведення штурмових дій для виходу на адміністративні кордони Херсонської області" , – наголосили в Генштабі.

За наявною інформацією, особовий склад окремої групи російських військ у так званій придністровсько-молдавській республіці несе службу у повсякденному режимі. Водночас залишається можливість використання території невизнаної республіки для агресії проти України.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Кремлі не бачать способу гідно закінчити війну проти України. Там визнають, що російська пропаганда "переборщила з нагнітанням теми нацизму", і тепер не знають, як закінчити війну, без обвалення рейтингу президента РФ Володимира Путіна.