У США допускають застосування Путіним ядерної зброї

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд не виключила, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні з Україною. Але в цьому випадку ціна для нього буде "астрономічною". Про це вона сказала в інтерв'ю ЄП, повідомляє Корреспондент.

"Ми маємо справу з Путіним, і він уже давав наказ чинити жахливі, наджорсткі військові злочини. А отже, можливо все, і нам потрібно бути готовими до використання Росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками" , – сказала вона.

Водночас Нуланд зазначила, що наразі не лише США доносять до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофічним не лише для України і для світу. Також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна, а також для Росії.

"Навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія – у цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною" , – сказала Нуланд і наголосила, що від деталей у цьому питанні краще утриматися.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, і країни світу мають бути готовими до цього.