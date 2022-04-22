"Схеми" повідомили про ще одну братську могилу поблизу Маріуполя

Супутник зафіксував ще одну братську могилу поблизу Маріуполя – поруч із кладовищем окупованого села Виноградне, яке знаходиться у 5-6 кілометрах від міста. Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє Радіо Свобода.

У коментарі журналістам «Схем» (Радіо Свобода) влада Маріуполя повідомляє, що отримувала повідомлення від жителів про ще одне ймовірне місце масового поховання у цьому селі – загиблих внаслідок регулярних обстрілів російською армією.

Згідно з супутниковими знімками, викопані траншеї на території кладовища окупованого села з’явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок ще немає. На фото Maxar за 29 березня вже помітні траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.

Порівняння місця поховання на знімках за 17 березня 2022 року та 29 березня 2022 року

Відповідно до супутникового знімку Planet за 20 квітня розмір місця масового поховання збільшився (став 45 на 25 метрів).

Ймовірна братська могила в окупованому с. Виноградне біля м. Маріуполь, 20 квітня 2022 року

Про те, що поруч із кладовищем села Виноградне під час окупації російськими військовими з’явилася братська могила місцевій владі, повідомили жителі – після публікації «Схем» про зафіксовану супутником 300-метрову братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш. Цю інформацію «Схемам» передав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Він вважає, що там можуть бути тіла сотень загиблих – переважно з лівобережної частини Маріуполя.

«Там вони ховають місцевих мешканців, яких ворожа російська армія вбила літаками, артилерією. Коли розпочались запеклі бої у місті після 20 березня, то тіла з вулиць вже прибирати ми змоги не мали… За попередніми даними в місті Маріуполь було вбито більше 20 тисяч місцевих жителів» , – розказав Вадим Бойченко.

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