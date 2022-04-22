Путін погодився зустрітися із генсеком ООН

Президент РФ Володимир Путін прийме генсека ООН Антоніу Гутерріша, який 26 квітня прибуде до Москви для переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У вівторок, 26 квітня, до Москви для переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим прибуде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Його також прийме президент Росії Володимир Путін" , - заявив представник Кремля.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомляв у середу, що Гутерріш попросив Путіна прийняти його в Москві.

"Вчора вдень окремі листи вручили постпредствам РФ та України. У цих листах генсек попросив президента Володимира Путіна прийняти його в Москві, а президента Володимира Зеленського – прийняти його у Києві" , - заявив Дюжаррік під час пресбрифінгу.

Він зазначив, що Гутерріш хотів би обговорити з двома президентами термінові заходи щодо встановлення миру в Україні, а також майбутнє багатосторонніх відносин.