У Запорізькій ОВА назвали причину падіння літака АН-26

У Запорізькій ОВА заявили, що причиною падіння українського літака АН-26 у районі Михайлівки став туман та низька висота польоту, повідомляє Новое время.

"В результаті слідчих д ій встановлено, що причиною катастрофи став туман і низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори" , - інформує ОВА в Telegram﻿.

В адміністрації нагадали, що аварія літака сталася о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізької області. АН-26 виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода. В результаті краху одна людина загинула і двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.