Подоляк озвучив план можливої деблокади Маріуполя
Президент хоче зберегти як можна більшу кількість людей у Маріуполі, тому Україна використовує всі можливі шляхи для деблокади. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.
На питання відносно шляхів деблокади Маріуполя - воєнного чи переговорного, він відповів, що президент чітко розуміє всі ризики.
"Президент глибоко в темі, розуміє всі ризики, які є у будь-якому плані звільнення Маріуполя, з точки зору звільнення людей, які зараз там знаходяться. Безумовно, ми використовуємо всі можливі шляхи для вирішення", - зазначив Подоляк.
Він звернув увагу, що ведуться переговори, і як вже було запропоновано, що представники української переговорної групи може туди виїхати. При цьому бажано, щоб туди приїхав хтось з російської переговорної групи.
"Перше, ми б провели там певний раунд переговорів і забрали своїх людей. Друге – це можуть бути інші гуманітарні коридори. Третє - це може бути країна-посередник. Наприклад, Туреччина вже пропонувала забрати морським шляхом людей. Четверте - це, безумовно, може бути військова деблокада через деякий час, якщо ЗСУ напрацює план, який буде реалістичний", - перелічив Подоляк можливі шляхи для вирішення.
"Для нас принципово забрати всіх людей, які сьогодні знаходяться у Маріуполі в нелюдських умовах. Вони всі герої. Кожну годину, кожну хвилину ми займаємося тим, що намагаємося знайти якесь рішення для звільнення наших військових та мирних мешканців. Президент опікується цим особисто", - підкреслив радник керівника Офісу президента України Подоляк.