Подоляк озвучив план можливої деблокади Маріуполя

Президент хоче зберегти як можна більшу кількість людей у Маріуполі, тому Україна використовує всі можливі шляхи для деблокади.﻿ Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

На питання відносно шляхів деблокади Маріуполя - воєнного чи переговорного, він відповів﻿, що президент чітко розуміє всі ризики.

"Президент глибоко в темі, розуміє всі ризики, які є у будь-якому плані звільнення Маріуполя, з точки зору звільнення людей, які зараз там знаходяться. Безумовно, ми використовуємо всі можливі шляхи для вирішення" , - зазначив Подоляк.

Він звернув увагу, що ведуться переговори, і як вже було запропоновано, що представники української переговорної групи може туди виїхати. При цьому бажано, щоб туди приїхав хтось з російської переговорної групи.

"Перше, ми б провели там певний раунд переговорів і забрали своїх людей. Друге – це можуть бути інші гуманітарні коридори. Третє - це може бути країна-посередник. Наприклад, Туреччина вже пропонувала забрати морським шляхом людей. Четверте - це, безумовно, може бути військова деблокада через деякий час, якщо ЗСУ напрацює план, який буде реалістичний" , - перелічив Подоляк можливі шляхи для вирішення.