В ОП відреагували на наміри РФ захопити Україну до Придністров'я

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українському керівництву чудово відомі експансіоністські плани РФ, про них також "виразно висловляться" ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

Таким чином, Подоляк прокоментував заяву російського військового топчиновника про плани захоплення територій України.

"Несподівано дехто замкомандувач військами ЦВО РФ Міннекаєв публічно заявив про те, що його країна завжди всім брехала і що вона насправді хотіла тупо вкрасти частину території України. З виходом до Придністров'я, де, на думку цього тонкого знавця і поціновувача російської культури, теж "пригнічують російськомовне населення". Захопити територію, знищивши при цьому якнайбільше українців. І зруйнувавши якнайбільше наших міст" , - написав Подоляк.

За його словами, по-перше, всі подібні експансіоністські плани та сценарії військово-політичного керівництва України чудово відомі, а ЗСУ "виразно висловляться з цього приводу...".

По-друге, зазначив Подоляк, вищезгаданий суб'єкт Міннекаєв публічно офіційно підтвердив намір групи російських "товаришів" на скоєння військових злочинів із масовими вбивствами мирних громадян.

По-третє, упевнений він, всю так звану "армію РФ" разом із Росгвардією як офіційних карателів на дух не переносять на всій території України, яка тимчасово перебуває під окупацією, тому там "у карателів явно вже горить земля під ногами".

"І четверте. "Визволителі Придністров'я", вчіться правильно вимовляти слово "Україна". Воно з багатьох, у кого поки що російський паспорт, сильно і боляче зіб'є всю криваву пиху" , - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, заступник командувача військ центрального військового округу РФ генерал-майор Міннекаєв заявив раніше в інтерв'ю росЗМІ про те, що війська РФ під час "другої фази" війни хочуть повністю захопити Донбас і встановити контроль над Південною Україною з виходом до Придністров'я.

За словами голови РНБО Олексія Данилова, російським окупантам поставлене завдання вийти на кордони Донецької та Луганської областей до Великодня – до 24 квітня.