НБУ досяг максимуму "чистого продажу" валюти з початку війни

З 18 по 22 квітня Національний банк України здійснив продаж валюти майже на 70% більше, ніж минулого тижня, що є найвищим показником з початку війни 24 лютого. Так, за цей період НБУ продав доларів на $546,7 млн, євро – на EUR201,9 млн, свідчать дані регулятора, повідомляє UBR.

У перші півтора тижня після початку російського вторгнення "чиста" купівля валюти склала $690,3 млн і €20 млн, оскільки заборона на її купівлю була тільки введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Однак у наступні тижні спостерігалося падіння показників купівлі валюти зі збільшенням рівня продажів. Таким чином, у другій половині березня "чистий продаж" становив $540-620 млн на тиждень, і лише в першу половину квітня вона впала до $300-450 млн.

Ексзаступник голови Нацбанку Олег Чурій, який раніше курував валютну політику, запропонував переглянути перелік критичного імпорту у бік суттєвого його скорочення, оскільки сьогодні він покриває 89% товарного імпорту 2021 року.

Всього з початку року Нацбанк на ринку придбав $1 млрд 779,8 млн та €91,2 млн, а продав $5 млрд 398,3 млн та €1 млрд 377,6 млн.

З початку війни купівля валюти склала $1 млрд 122,9 млн та €91,2 млн, а продаж – $2 млрд 628,11 млн та €1 млрд 377,6 млн.

Станом на 1 квітня 2022 року міжнародні резерви країни склали $28,11 млрд, що на 2% більше, ніж на початок березня. А до середини квітня вони знизилися до $27,4 млрд.