Нідерланди заявили про відмову від вугілля та газу з РФ до кінця року

До кінця цього року Нідерланди повністю припинять закупівлю російського газу та вугілля. Про це повідомляє NOS, повідомляє Дело.

Міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Йеттен заявив, що країна максимально заповнить газосховища на найближчу зиму. При цьому уряд розробить схему, яка частково компенсує витрати на закупівлю дорогого газу.

Державна компанія Energie Beheer Nederland планує заповнити газосховище Bergermeer на 70 відсотків його потужності. Загальні витрати на це оцінюються в 623 млн. євро.

Країна також збільшить імпорт зрідженого газу.

Імпорт вугілля для Європейського Союзу закінчиться 11 серпня. Про це йдеться у п'ятому пакеті санкцій ЄС, який прийнято у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.