Верещук: у суботу можливий гумкоридор з Маріуполя

Віцепрем'єр Ірина Верещук анонсує, що у суботу може бути відкрито гуманітарний коридор із Маріуполя, повідомляє Українська правда.

"Звертаюся до наших громадянських, які чекають на евакуацію з Маріуполя: Є ймовірність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя" , - написала Верещук у Facebook.

За словами віцепрем'єра, точка збору – на кільці біля торгового центру "Порт-Сіті" о 10.00. Вона закликала стежити за офіційними повідомленнями у суботу вранці.

"Якщо все добре, я дам підтвердження. Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра вранці вдасться пробити коридор, ви були трохи налаштовані та підготовлені" , - додала вона.

Верещук нагадала, що гуманітарні коридори з Маріуполя вже не раз зривалися, але наголосила, що "ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки потрібно, доки не вийде".