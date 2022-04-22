ОТУ "Схід": на Донбасі за день знищено до 130 військових РФ

ОТУ "Схід": на Донбасі за день знищено до 130 військових РФ

На Донбасі за день було знищено до 130 російських військових. Про це передає Оперативно-тактичне угруповання Схід, повідомляє Корреспондент.

Зазначається﻿, що сьогодні російські війська здійснили три атаки. Українські захисники продовжують стримувати агресора. 

"Також наша артилерія завдавала вогневої поразки по накопиченню особового складу та техніки. У результаті було знищено склад із паливом та боєприпасами. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.

 Втрати ворога, за даними угруповання Схід, становлять:

  • особового складу - до 130
  • танків - 3
  • БМП - 3
  • БТР - 4
  • ББМ - 1
  • автотехніки - 13
  • БПЛА - 2

Новини

Популярні теми форуму

analytics