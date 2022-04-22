ОТУ "Схід": на Донбасі за день знищено до 130 військових РФ
На Донбасі за день було знищено до 130 російських військових. Про це передає Оперативно-тактичне угруповання Схід, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що сьогодні російські війська здійснили три атаки. Українські захисники продовжують стримувати агресора.
"Також наша артилерія завдавала вогневої поразки по накопиченню особового складу та техніки. У результаті було знищено склад із паливом та боєприпасами. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.
Втрати ворога, за даними угруповання Схід, становлять:
- особового складу - до 130
- танків - 3
- БМП - 3
- БТР - 4
- ББМ - 1
- автотехніки - 13
- БПЛА - 2