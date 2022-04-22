ОТУ "Схід": на Донбасі за день знищено до 130 військових РФ

На Донбасі за день було знищено до 130 російських військових. Про це передає Оперативно-тактичне угруповання Схід, повідомляє Корреспондент.

Зазначається﻿, що сьогодні російські війська здійснили три атаки. Українські захисники продовжують стримувати агресора.

"Також наша артилерія завдавала вогневої поразки по накопиченню особового складу та техніки. У результаті було знищено склад із паливом та боєприпасами. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога, за даними угруповання Схід, становлять: