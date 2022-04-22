Звернення Зеленського: Україна отримує ту зброю, про яку просила

Президент Володимир Зеленський подякував партнерам України, які почали передавати ту зброю, яка потрібна українським військовим, повідомляє Новое время.

Зеленський уточнив, що постачання зброї врятує тисячі життів українців.

"Я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули, які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що із цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається" , - заявив президент.

Глава держави наголосив, що забезпечення армії всім необхідним зараз є першорядним завданням.

"Як і щоранку, як і кожного дня, як і кожного вечора ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових всією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави" , - заявив Зеленський.

Західні партнери посилюють постачання різного озброєння Україні. Серед останньої сучасної зброї - французькі ПЗРК Містраль та американські ударні безпілотники MQ-9 Reaper, які перевершують турецький Байрактар.

В одному з останніх пакетів військової допомоги Пентагон передав Україні важке озброєння на $800 млн.

У цей пакет увійшли гелікоптери, бронетехніка, дрони, ПТРК Javelin, протипіхотні міни та десятки тисяч комплектів бронельотів та касок.

Найсучаснішою з цієї зброї стали дрони-камікадзе Switchblade і станції радіолокації AN/MPQ-64 Sentinel, які надають підтримку протиповітряній обороні малої дальності і силам артилерії. Ці РЛС стоять на озброєнні передових підрозділів ППО США.