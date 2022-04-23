Британська розвідка: війна йде не так, як планувала РФ

У британській розвідці зазначили, що заявлений Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу намір впровадити "нові методи ведення війни" є мовчазним визнанням того, що прогрес Росії йде не так, як передбачалося, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заявуі британської розвідки.

"Хоча це може вказувати на розуміння того, що війна йде не так, як планувалося, буде потрібно деякий час, щоб перевести це в адаптовану тактику, методи і процедури, а потім застосувати для підвищення оперативного ефекту особливо щодо маневреної війни наземного базування" , - відзначили військові експерти.

Вони вважають, що в проміжний період, швидше за все, РФ буде продовжувати покладатися на бомбардування як на засіб придушення українського опору російським силам.