Британська розвідка: війна йде не так, як планувала РФ
У британській розвідці зазначили, що заявлений Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу намір впровадити "нові методи ведення війни" є мовчазним визнанням того, що прогрес Росії йде не так, як передбачалося, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Про це йдеться в заявуі британської розвідки.
"Хоча це може вказувати на розуміння того, що війна йде не так, як планувалося, буде потрібно деякий час, щоб перевести це в адаптовану тактику, методи і процедури, а потім застосувати для підвищення оперативного ефекту особливо щодо маневреної війни наземного базування", - відзначили військові експерти.
Вони вважають, що в проміжний період, швидше за все, РФ буде продовжувати покладатися на бомбардування як на засіб придушення українського опору російським силам.
"В результаті цілком ймовірно, що російські сили будуть як і раніше розчаровані нездатністю швидко подолати українську оборону", - додали в розвідці.