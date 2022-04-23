Блінкен і Шмигаль обговорили перспективи надання США нової допомоги Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні обговорили можливість надання додаткової допомоги Києву, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Держдепу.

"Ми продовжуємо працювати, щоб підтримати Україну тією допомогою, якої вона потребує - військовою, економічною, гуманітарною" , - заявив Блінкен.

Крім того, він додав, що США продовжує співпрацювати з союзниками і партнерами з метою тиску на Росію, щоб вона припинила агресію в Україні.

Шмигаль подякував Сполучені Штати за підтримку і підкреслив, що вона дуже допомагає Україні в ці важкі дні.

Прем'єр додав, що для підтримки України необхідні чотири речі - боєприпаси і зброя, тому що потрібно зупинити агресора на українських кордонах і не дати йому піти в Європу, санкції проти РФ, фінансування і європейські перспективи.

"Більше ніж 96% українців, дуже хотіли б бути частиною європейської сім'ї, частиною цивілізованого світу, але не частиною Радянського Союзу або Російської імперії" , - заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що для України це дуже важливо, і через це багато молодих українських хлопців і дівчат розплачуються життям у війні за цю перспективу.