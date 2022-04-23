Генсек ООН приїде в Україну, щоб зустрітися з Зеленським

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наступного тижня відправиться в Україну, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві ООН.

Крім того, Гутерріш зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також зі співробітниками агентства ООН, щоб обговорити розширення гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, Гутерріш попросив про аудієнцію у президента РФ Володимира Путіна в Москві і у президента України Володимира Зеленського в Києві з метою обговорення необхідності припинення війни.