Мінфін: Україні не потрібне списання та реструктуризація боргів

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у нашої країни немає проблем з обслуговуванням державного боргу, і нема потреби у списанні та реструктуризації боргових зобов'язань, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Нам не потрібне списання та реструктуризація боргів. Нам потрібен фінансовий міст на найближчі декілька місяців, щоб забезпечити безперебійне функціонування економіки" , - сказав чиновник в ході спільного брифінгу із заступником прем'єр-міністра, міністром фінансів Канади Христі Фріланд.

Марченко зазначив, що виплати за зовнішнім боргом України становлять 20% від усіх виплат за держборгом цього року, і "у нас немає проблем з його обслуговуванням".

Також український міністр додав, що Кабмін продовжує працювати і своєчасно забезпечувати всі пріоритетні бюджетні витрати, в тому числі на соціальні, гуманітарні та військові потреби.

Фріланд своєю чергою запевнила, що Канада продовжить надавати допомогу Україні та підтримувати стабілізацію фінансової системи і відновлення після завершення війни, розв'язаної РФ.

Раніше повідомлялося, що Канада надала Україні кредит на пів мільярда канадських доларів (близько 415 млн доларів США) на 10 років.