Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою століття

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ситуація в блокованому військами РФ Маріуполі є, ймовірно, найстрашнішою катастрофою століття, оскільки місто постійно піддається атакам і обстрілам з боку окупантів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Глава українського уряду в ході виступу на прес-конференції у Вашингтоні (США) розповів про гуманітарну катастрофу в Маріуполі, яка є найтяжчою за весь час з початку вторгнення РФ.

Шмигаль наголосив, що в обложеному місті загинули тисячі мирних громадян, а точну кількість жертв зараз встановити неможливо.

"Ми побачимо жахливі звірства, коли він (Маріуполь, - Ред.) буде звільнений від росіян" , - сказав прем'єр.

Він також додав, що війська РФ "знищують абсолютно все", в тому числі укриття, в яких перебувають цивільні.

Нагадаємо, в Маріуполі в районі металургійного комбінату "Азовсталь" залишаються українські військові, а також близько тисячі цивільних. Російські війська продовжують бомбардування незважаючи на наказ 21 квітня керівника Кремля Володимира Путіна про зупинку штурму, і заяв глави Міноборони РФ Шойгу про нібито повне захоплення міста.