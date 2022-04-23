Міськрада: сьогодні планується евакуація цивільних з Маріуполя (Оновлено)

Евакуація з Маріуполя розпочнеться об 11 годині в суботу, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради.

Евакуація з окупованого Маріуполя розпочнеться об 11 годині від ТЦ "Порт-сіті".

Виїзд колони заплановано о 12:00 за Маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Орехів-Запоріжжя.

В евакуаційний автобус братимуть жінок, дітей і людей похилого віку.

Попередньо погоджено можливість долучення приватних авто до колони.

Оновлено. Віце-прем'єр з питань окупованих територій Ірина Верещук підт﻿вердила, що сьогодні планується евакуація цивільних із Маріуполя.