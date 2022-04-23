Міськрада: сьогодні планується евакуація цивільних з Маріуполя (Оновлено)
Евакуація з Маріуполя розпочнеться об 11 годині в суботу, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради.
Евакуація з окупованого Маріуполя розпочнеться об 11 годині від ТЦ "Порт-сіті".
Виїзд колони заплановано о 12:00 за Маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Орехів-Запоріжжя.
В евакуаційний автобус братимуть жінок, дітей і людей похилого віку.
Попередньо погоджено можливість долучення приватних авто до колони.
Оновлено. Віце-прем'єр з питань окупованих територій Ірина Верещук підтвердила, що сьогодні планується евакуація цивільних із Маріуполя.