МВС: в Україну повернулася майже третина українців із Європи

З початку широкомасштабної війни Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, повідомляє Новое время.

Про це заявив у своєму відеозверненні глава МВС Денис Монастирський.

"За час війни з України виїхало 3 мільйони 640 тисяч осіб, а повернувся 1 мільйон 130 тисяч, в країну ввезено близько 31 тисячі автомобілів гуманітарної допомоги" , — зазначив Монастирський.

У західних областях на кордоні з країнами Євросоюзу діє спрощений режим в'їзду-виїзд. Водночас до режимної роботи повертаються прикордонники з населених пунктів, які ще донедавна були під окупацією. Йдеться передусім про Київську, Чернігівську та Сумську області.

Рятувальники продовжують працювати над відновленням міст, додав Монастирський.