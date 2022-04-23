У Генштабі опублікували оновлені дані про втрати противника
Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені оперативні дані про втрати військ РФ у живій силі та техніці.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.
Втрати супротивника з 24.02. до 23.04. склали:
- особового складу – ліквідовано близько 21 600,
- танків 854,
- бойових броньованих машин ‒ 2205,
- артилерійських систем – 403,
- РСЗВ - 143,
- кошти ППО – 69,
- літаків – 177,
- вертольотів – 154,
- автомобільної техніки – 1543,
- кораблі/катери - 8,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182,
- спеціальна техніка - 27,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.