У Генштабі опублікували оновлені дані про втрати противника

У Генштабі опублікували оновлені дані про втрати противника
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені оперативні дані про втрати військ РФ у живій силі та техніці.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

Втрати супротивника з 24.02. до 23.04. склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 21 600,
  • танків 854,
  • бойових броньованих машин ‒ 2205,
  • артилерійських систем – 403,
  • РСЗВ - 143,
  • кошти ППО – 69,
  • літаків – 177,
  • вертольотів – 154,
  • автомобільної техніки – 1543,
  • кораблі/катери - 8,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182,
  • спеціальна техніка - 27,
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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