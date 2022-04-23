У Генштабі опублікували оновлені дані про втрати противника

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені оперативні дані про втрати військ РФ у живій силі та техніці.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

Втрати супротивника з 24.02. до 23.04. склали:

особового складу – ліквідовано близько 21 600,

танків 854,

бойових броньованих машин ‒ 2205,

артилерійських систем – 403,

РСЗВ - 143,

кошти ППО – 69,

літаків – 177,

вертольотів – 154,

автомобільної техніки – 1543,

кораблі/катери - 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182,

спеціальна техніка - 27,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.