Верещук закликала не вестися на брехливі "коридори" росіян із Маріуполя

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила, що росіяни можуть брехнею набрати людей з Маріуполя через свій коридор, повідомляє Українська правда.

Про це розповiла Iрина Верещук у Telegram.

"Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні:

Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію.

Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації".

Верещук наголосила, що український коридор працює винятково у напрямку Запоріжжя через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів.

Верещук повідомила, що якщо все буде за планом, приблизно о 12.00 почнеться евакуація.

Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, але надають коридори для полону військовим, вдаючи, що це одне й те ж.