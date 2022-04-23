ОВА: у Львівській області відновили комендантську годину у Великодню ніч

У Львівській області комендантська година у Великодню ніч з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня буде відновлена, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

Таке рішення було прийнято у відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території.

Зазначається, що надалі щодня комендантська година на Львівщині триватиме з 23:00 до 05:00.

"Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години. На жаль, у ворога нема такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій. Час такий, що краще святкувати у вузькому сімейному колі. У гості - після перемоги. Будьмо пильними. Вірмо у наші ЗСУ" , — зазначив Козицький.

Раніше начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький підписав наказ про скасування комендантської години у Великодню ніч.