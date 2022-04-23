Мер Бучі: на сьогодні знайдено 412 тіл закатованих жителів міста

На сьогодні у Бучі знайдено 412 тіл закатованих російськими окупантами жителів міста, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук у Facebook.

"У нас в Бучі закінчується важливий і складний процес – збір та ексгумація тіл загиблих і померлих на території Бучанської громади. Кількість, яку маємо станом на сьогодні – 412. Але її все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі" , - написав він.

За його словами, все ще триває підрахунок поранених.

"В окрему справу виділена братська могила біля церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та двох дітей. Там є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних сил України" , - зазначив Федорук.

Він дав доручив комунальниками ідентифікувати всі знайдені тіла.

"Біля моргу працює наш інформаційний центр. Він допомагає родичам знайти, опізнати та поховати своїх близьких. Також працює кол-центр і є волонтери в ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону: +380683282892. Бучанська міська рада забезпечує всі родини загиблих у Бучі та на території громади необхідною атрибутикою. У комунальній ритуальній службі є труни, хрести, вінки та таблички. Також є необхідна кількість місць на цвинтарі по вулиці Депутатській. Все безкоштовно – за рахунок бюджету громади. За це відповідає керівник ритуальної служби Капличний Сергій, його телефон: +380679523112" , - розповів мер Бучі.

Він додав, що влада міста хоче допомогти родинам поховати загиблих протягом найближчого тижня – до поминальних днів.

"Якщо у вас є інформація про те, що когось все ще не ексгумували або вам не змогли допомогти наші співробітники і волонтери, пишіть у коментарях, будемо окремо з‘ясовувати і шукати. Це наша спільна біда. І це наше завдання – зробити так, щоб кожен невинно убієний був ідентифікований і похований належним чином" , - наголосив Федорук.

Довідка: Після того, як ввечері 2 квітня Генштаб ЗСУ оголосила про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів, почала з'являться інформація про звірства орків. Вони вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей.

На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що російські кати вбивали зв'язаних людей. Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Крім того, російські фашисти, відступаючи, мінували двері будинків, підвали, двори, дитячі майданчики.