ОВА: внаслідок обстрілу Попасної загинули двоє людей, ще один поранений
Російські загарбники обстріляли житлові квартали Попасної на Луганщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще одного поранено, повідомляє УНІАН.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.
"Внаслідок обстрілів житлових кварталів Попасної та Рубіжного пошкоджено три житлових об‘єкти. У Попасній прямо на вулиці загинули дві людини та одну поранено. Бережіть себе! Знаходьтеся в укриттях!" - написав він.
Гайдай зазначив, що ворог наступає уздовж усієї лінії зіткнення.
"Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, інтенсивно обстрілює наші війська з метою їх витіснення. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного і Попасної", - додав він.
Як повідомлялось, упродовж минулої доби, 22 квітня, українські військовослужбовці на Донецькому та Луганському напрямках успішно відбили 8 атак ворога і знищили майже півсотні одиниць ворожої техніки і БПЛА.